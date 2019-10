Descrizione evento: A Fermo presso ROYAL HOTEL



OPEN DAY martedì 14 GENNAIO 2020 alle ore 19:30, in questa occasione potrete avere tutte le informazioni ed effettuare l’iscrizione! E SOPRATTUTTO SE TI ISCRIVERAI ENTRO QUESTA DATA POTRAI USUFRUIRE DELLO SCONTO DI 100€, visita il nostro sito per tutte le info!!!



INIZIO martedì 28 GENNAIO 2020 con orario 20:30 - 23:00 Il Corso da Sommelier più bello del Mondo!



Tutte le lezioni prevedono degustazioni guidate di vini, in relazione ai temi trattati, selezionati da una cantina di oltre 160 etichette fra le migliori d'Italia e del Mondo.

Le lezioni della prima e della seconda parte prevedono elementi naturali per i riconoscimenti olfattivi, prove pratiche di apertura delle bottiglie e di servizio del vino.

Una lezione si svolge presso un’Azienda Vitivinicola.

Tutte le lezioni della terza parte prevedono degustazioni guidate di vini in abbinamento con il cibo.



Il corso ti permetterà di acquisire 2 attestazioni in un unico corso:

- Attestato da Sommelier rilasciato dalla Fondazione Italiana Sommelier;

- Attestato Wordwide Sommelier Association.



Il Programma è suddiviso in tre parti, al termine delle quali si acquisisce la qualifica di Sommelier.

Eventuali assenze potranno essere recuperate senza costi aggiuntivi, in altre località o altri corsi da sommelier nella tua Regione.



Contatti info e prenotazioni:

Marco Medori 328.9611894

Lucio Franceschelli 348.6720945

www.fondazionesommeliermarche.it

info@fondazionesommeliermarche.it