Descrizione evento: Venite a scoprire le Grotte di Camerano nella notte più spaventosa dell’anno.

Lasciatevi condurre in un percorso sotterraneo per scoprire leggende, storie misteriose, testimonianze reali legate agli eventi della seconda guerra mondiale.

Avrete la possibilità di visitare la Città Sotterranea in un’atmosfera di mistero e magia, illuminate solo dalla luce delle candele.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Telefono: 0717304018

Prezzo: € 8,00

Ore: 19:30