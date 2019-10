Descrizione evento: ANTEPRIMA FESTIVAL PIORACOUSTIC 2019

10° EDIZIONE / Earthquake Edition 3.0



CONCERTO Anita Camarella & Davide Facchini

Domenica 10 Novembre ore 17.30 Teatro "La Rondinella" Montefano (MC)



???????????????????????????????? ????????????????????????



È GRADITA LA PRENOTAZIONE:

→ info@pioracoustic.it

→ tel. 393.9040758 / 366 .1843916 / 329.8983502



Organizzazione: Associazione Culturale PiorAcoustic

www.pioracoustic.it



Anita Camarella e Davide Facchini

www.anitadavideduo.com

www.youtube.com/anitadavideduo



«Bello! Originale! Moderno!

Davvero unico e francamente sensazionale:

questa coppia di straordinario talento soddisfa tutte le generazioni con un’originale e moderna fusione di stili.»

Pacifica Tribune, San Francisco, U.S.A.



Il travolgente Swing Italiano e Americano degli anni ‘30 e ‘40 è una musica che affascina tutte le generazioni!

Il Duo composto dalla voce evocativa di Anita Camarella e dall'eclettica chitarra di Davide Facchini propone uno spettacolo musicale irresistibile e affascinante dedicato a melodie e testi indimenticabili, un originale affresco di storia italiana, accompagnato da classici dello Swing americano.

Risentire oggi queste appassionanti canzoni procura ancora le stesse emozioni: il pubblico sarà conquistato da una voglia irrefrenabile di Swing!



Anita Camarella e Davide Facchini vantano un’importante attività concertistica che da oltre 15 anni li vede coinvolti in prestigiosi festival e rassegne in Italia, Europa, Stati Uniti e Russia.

Il loro CD “La Famiglia Canterina” è stato premiato con il “LadyLake Music Indie Awards” come MIGLIOR ALBUM 2013 in U.S.A.

Si sono esibiti in alcuni luoghi fra i più importanti e rinomati, accanto ai più grandi nomi dell’attuale panorama musicale e chitarristico (Tommy Emmanuel, Paul Franklin, Frank Vignola, Carl Verheyen, Muriel Anderson e molti altri).

La loro musica è stata trasmessa da radio di numerosi paesi, come Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Argentina, Brasile, Tunisia, Portogallo, Francia, Ungheria, Bosnia, Croazia e Italia.