Descrizione evento: Scopri il meraviglioso universo dello Yoga tradizionale!



Un'occasione unica per scoprire lo Yoga autentico che veniva praticato alle origini, la sua potenza, i suoi miracolosi effetti su corpo, mente e psiche.



Gli istruttori di AmoYoga ed il Maestro Virgil ti dedicano una giornata di benessere e di relax.



PROGRAMMA:

10:00-10:30 Introduzione allo Yoga e alle sue origini. Come agisce sul corpo e sulla mente e quali sono i suoi effetti.

10:30-12:00 Hatha Yoga

12:00-12:30 rilassamento yogico profondo

12:30-13:00 tecniche di concentrazione



La lezione è aperta a tutti!



Nel POMERIGGIO si terrà una Meditazione offerta dal Maestro Virgil e a seguire una Conferenza con tema: "I principi spirituali e psicologici della prosperità". (Contributo conferenza associati €20, non associati €30)



Ci vediamo Domenica 10 Novembre al Centro Yoga Samadhi, in via Pontida 6D-San Benedetto del Tronto