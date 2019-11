Descrizione evento: DESCRIZIONE

Hikebiking è escursionismo in bicicletta per conoscere il territorio, vivere gli ambienti natural, incontrare persone, provare il piacere di fare fatica.

Senza fretta, gustando il percorso metro dopo metro, vivere i luoghi, studiarli su una mappa, fotografare.

ITINERARIO

Ultime occasioni per pedalare in quota nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini prima che arrivi la neve a coprire i sentieri.

Arriveremo in uno dei luoghi più remoti dei Monti Sibillini, l’alta Val d’Ambro.

ACCOMPAGNATORE CICLOTURISTICO

Fabrizio Francinella

Abilitazione Professionale Regione Marche

SCHEDA TECNICA

Percorso In linea A/R

Partenza/Arrivo Rifugio Casale di Vallecaprina, comune di Amandola (FM)

Lunghezza 30 - 35 km

Ascesa totale 1.000 – 1.200 m

Quota minima 1.090 m

Quota massima 1.700 m

Durata prevista 5-6 h

Difficoltà 2 su 3

Fondo Carrozzabile, carrareccia, sterrato

Punti acqua Nessuno

Ciclabilità 100 %

Tipo di bike Trail bikes, All mountain, e-bike

Tour fisicamente impegnativo in ambienti che possono diventare severi in caso di meteo avverso.

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO

Mountain bike i condizioni di efficienza

Kit per riparazioni meccaniche di emergenza

Casco, occhiali, guanti, zaino.

Borraccia o sacca idrica, autonomia alimentare per tutta la durata dell’escursione

Abbigliamento autunnale da alta montagna; scarpe con grip, giacca antipioggia, indumenti caldi per soste e calo termico in quota.

Telefono cellulare con batteria carica

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO

Kit primo intervento, telo termico, fischietto

Macchina fotografica

Indumenti di ricambio

ORARI

Ritrovo: ore 9.00 Rifugio Casale di Vallecaprina, comune di Amandola (FM)

Partenza ore 9.30,

Rientro previsto: ore 15.30

INFO E ADESIONI

Fabrizio Francinella

Tel/WhatsApp/sms: 338 5604533

Email: f.francinella@libero.it

Pagina Facebook/Instagram/Messanger: hikebiking

ISCRIZIONE

Quota individuale 18 €

Assicurazione RCT inclusa per adesioni entro giovedì 31 ottobre 2019

NOTE

E’ richiesto un certificato medico per attività sportiva non agonistica

Trasporto con mezzi propri

Se le condizioni atmosferiche non consentissero un regolare svolgimento in sicurezza, l’itinerario potrà essere modificato il giorno stesso dell’evento.