Descrizione evento:

Mika Kobayashi e Tetsuro Shimaguchi, con il suo gruppo di Kamui, faranno vivere le atmospere del mondo nipponico attraverso l'unione di arti marziali, teatro e musica.

L'arte della della spada

La compagnia Kamui Samurai Sword Artists, fondata nel 1998 da Tetsuro Shimaguchi, propone spettacoli dove la katana, uno dei simboli più conosciuti a mondo del Giappone, diventa la protagonista assoluta.

Proprio quest'arte ha reso celebre il maestro Shimaguchi poichè, come lui stesso racconta, dopo che Quentin Tarantino fu spettatore di una sua performance nelle strade di Santa Monica si ricordò di lui cinque anni più tardi per la realizzazione delle coreografie di combattimento per il film "Kill Bill vol. 1" dove Shimaguchi recitò nel ruolo di un membro della banda Crazy 88's.

Mika Kobayashi

Affascinante la collaborazione con la cantante j-pop Mika Kobayashi diventata famosa nel mondo a livello internazionale per le sigle di anime come Attacco dei Giganti, Gundam UC, Guilty Crown e Ao no Exorcist. Singolare e particolare il connubio che la vede sullo stesso palco con i Kamui, The Samurai Sword Artists, dove la loro performance teatrale incontra la voce della cantautrice giapponese.



Inizio spettacolo 21:14

Posto unico - 15 euro

Ridotto studenti e over 65 - 10 euro