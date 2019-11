Descrizione evento: Rinunciare al foliage della Faggeta di Canfaito solo perché in questo periodo è invasa dalle auto è un sacrilegio.

Per evitare questo noi entreremo “dall’ingresso di servizio”, partendo da lontano e da quote più basse.

Chi come noi usa la bici tradizionale, dovrà venire ben allenato per superare alcuni strappi in salita dove non avremo remore a scendere e spingere la nostra bici.

Itinerario breve ma intenso, come le sensazioni che proveremo partendo dal “borgo rosa”, seguendo i sentieri Benedettini e Francescani, fino ai faggi centenari di Canfaito.



Fabrizio Francinella

ACCOMPAGNATORE CICLOTURISTICO Regione Marche

Hikebiking è escursionismo in bicicletta per conoscere il territorio, vivere gli ambienti naturali, incontrare persone, provare il piacere di fare fatica.

Senza fretta, gustando il percorso metro dopo metro, vivere i luoghi, studiarli su una mappa, fotografare.

SCHEDA TECNICA

Percorso Anello

Partenza/Arrivo Chigiano, comune di San Severino Marche (MC)

Lunghezza 20 - 25 km

Ascesa totale 800 m

Quota minima 550 m

Quota massima 1.090 m

Durata prevista 4-5 h

Difficoltà 2 su 3

Fondo Carrozzabile, carrareccia, sterrato

Punti acqua Autosufficienti

Ciclabilità 95 %

Tipo di bike Trail bikes, All mountain, e-bike

Tour fisicamente impegnativo, brevi tratti in discesa richiedono una discreta capacità di guida.

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO

Mountain bike i condizioni di efficienza

Kit per riparazioni meccaniche di emergenza

Casco, occhiali, guanti, zaino.

Borraccia o sacca idrica, autonomia alimentare per tutta la durata dell’escursione

Abbigliamento autunnale da media montagna; scarpe con grip, giacca antipioggia, indumenti caldi per soste e imprevisti.

Telefono cellulare con batteria carica

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO

Kit primo intervento, telo termico, fischietto

Macchina fotografica

Indumenti di ricambio

ORARI

Ritrovo: ore 9.00 Chigiano, comune di San Severino Marche (MC)

Partenza ore 9.30,

Rientro previsto: ore 13.30 – 14,30

INFO E ADESIONI

Fabrizio Francinella

Tel/WhatsApp/sms: 338 5604533

Email: f.francinella@libero.it

Pagina Facebook/Instagram/Messanger: hikebiking

ISCRIZIONE

Quota individuale: 10 €

Assicurazione RCT per iscrizioni entro venerdì 8 novembre 2019: 5 €

NOTE

E’ richiesto un certificato medico per attività sportiva non agonistica

Trasporto con mezzi propri

Se le condizioni atmosferiche non consentissero un regolare svolgimento in sicurezza, l’itinerario potrà essere modificato il giorno stesso dell’evento.