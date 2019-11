Descrizione evento: Un unico brand per un imperdibile evento diffuso in cui curiosare tra mercatini con artigianato di qualità e presepi viventi ambientati in una Betlemme di 2000 anni fa; dove visitare borghi illuminati dalla luce delle candele o assaporare l’arte dei maestri pasticceri; lasciarsi incantare da un inaccessibile castello che scintilla di luce o pattinare sul ghiaccio tra una cioccolata calda e un po’ di shopping.



Torna, dal 23 novembre 2019 fino all’Epifania 2020, “Il Natale che non ti aspetti” l’evento più affascinante del centro Italia, capace di accogliere migliaia di visitatori (300mila lo scorso anno; 200 i pullman arrivati) e di riempire di atmosfera e18 borghi della provincia di Pesaro e Urbino.





“Il Natale che non ti aspetti” inizierà sabato 23 novembre con il taglio del nastro di due amati eventi: “Candele a Candelara” e i suoi attesi spegnimenti della luce artificiale; il “Natale a Mombaroccio” con un’inedita Pasticceria di Babbo Natale, nevicate programmate e un mercatino con oltre 40 espositori. Stessa data anche per il via alla festa nel romantico “Castello di Natale” a Gradara, nella signorile “Pesaro nel Cuore”, nella suggestiva Frontone, pronta a illuminare il suo “Castello di Babbo Natale”, e a Orciano di Pesaro (Terre Roveresche) che proporrà i “Mercatini di Santa Caterina”.



Le iniziative, in programma nei fine settimana, si arricchiranno, dal 1° dicembre, con “Il Natale Più” di Fano, e dal fine settimana successivo con: il “Natale da Vivere” di Fermignano; il “Christmas Palace” di Mercatello sul Metauro; “Il Natale più bello nel borgo più bello” a Mondolfo; il “Magico Natale” a Fossombrone; il “Natale a Urbino” (con le sue Vie dei Presepi); il “Natale a Montecchio” di Vallefoglia; la “CioccoVisciola” di Pergola.



Da metà dicembre, da non perdere la “CioccoRocca” di Mondavio, “Il Natale del Gusto” di Cagli (e il 29 dicembre il Presepe vivente in località Paravento) e il “Natale InCanto” a Sant’Ippolito.



A chiudere “Il Natale che non ti aspetti” sarà la Festa Nazionale della Befana di Urbania dal 4 al 6 gennaio 2020. e lo spettacolare volo acrobatico della vecchina dai 36 metri della torre dell’antica Casteldurante.



La manifestazione è promossa dal Comitato Unpli di Pesaro e Urbino in collaborazione con Regione Marche e Provincia di Pesaro e Urbino.