Descrizione evento: Il 18 dicembre del 2017 il New York Times esce con una notizia straordinaria: il Pentagono ammette di aver avuto un programma segreto di studio sugli UFO finanziato con milioni di dollari. Il programma, si legge nell'articolo, era stato chiuso nel 2012 ed era stato voluto e finanziato dal senatore democratico Harry Reid. A capo del programma ci sarebbe stato un agente segreto di nome Luis Elizondo che, raggiunto successivamente dai giornalisti, conferma la notizia e dice di essersi licenziato prima in quanto non più in accordo con la politica di segretezza del governo. Il pentagono, addirittura, rilascia alcuni filmati di oggetti volanti non identificati realizzati con le sofisticate telecamere di bordo dei caccia della marina militare. Un piccolo ma non trascurabile particolare, il nome del programma era “Advanced Aerospace Threat Identification Program”, ovvero “Programma di identificazione delle minacce aerospaziali avanzate”.

E' quella parola, “minaccia”, a destare inquietanti dubbi...

I ricercatori hanno saputo da molto tempo e da attendibili fonti militari che non esiste nessun fondamento che possa indicare nella presenza degli UFO un pericolo o una minaccia di qualsiasi tipo per la sicurezza della razza umana, per cui perché ora parlare di “minaccia”?

Perché, dopo settant'anni di negazione e ridicolizzazione del tema, spacciato come argomento per deviati mentali, ora i militari ammettono di aver investito dei soldi, e nemmeno tanto pochi, su ricerche su un tema definito insulso e privo di consistenza?

A seguire si innescano una serie di successive dichiarazioni di alto livello, un vero e proprio corifeo, di appartenenti all'establishment americano che insistono e amplificano il concetto di minaccia aliena; sino alla fatidica data del settembre 2019 dove la marina militare americana dichiara ufficialmente che gli UFO sono una realtà oggettiva minacciosa per i piloti e le operazioni militari USA.

Potrebbe esserci una oscura e minacciosa manovra dietro tutto questo? Un ennesimo e terribile inganno?

In un inquietante e insospettabile percorso che coinvolge misteriose piramidi volanti, massonerie occulte, sistemi di intelligence, il Pentagono, cantanti rock, ex magistrati come Carlo Palermo, gli Illuminati, Hollywood, le profezie e il mistero della bestia dell'Apocalisse e del suo numero, il famigerato 666 e la presenza extraterrestre.

L'incontro aprirà una luce inaspettata su uno dei possibili e più folli piani dei dominatori del mondo: il Nuovo Ordine Mondiale.

Assolutamente da non perdere se volete gettare un'occhio su uno scenario che racchiude tra i più terribili e segreti misteri del nostro tempo.



I ngresso con contributo spese ed organizzazione 10 Euro ??Info e prenotazioni:

342 8790687 - 338 4431136