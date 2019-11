Descrizione evento: Una lunga escursione da sud a nord per attraversare il Parco San Bartolo: da Pesaro a Gabicce camminando tra boschi, falesie, strade di campagna e panorami dal mare agli Appennini! Conosceremo anche bellissimi borghi, come Fiorenzuola di Focara e Casteldimezzo, per poi arrivare a Cattolica da dove, col treno, torneremo a Pesaro! Percorso: Pesaro - Bocca di Lupo - S. Marina Alta - M. Castellaro - M. Brisighella - Fiorenzuola di Focara - Casteldimezzo - Tetto del Mondo - Vallugola - Gabicce. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di sabato 30 novembre. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 660 m Tempo di percorrenza effettivo: 6 ore Lunghezza: 23 km Requisiti richiesti Avere buona preparazione fisica Ritrovo principale Stazione FFSS di Pesaro, ore 9:00, Pesaro, Pesaro (Piazzale G. Falcone P. Borsellino), 61121 Pesaro PU, Italia, Pesaro Vedi tutti i dettagli nel nostro sito