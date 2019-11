Descrizione evento: Percorso ad anello in un angolo poco conosciuto dei Sibillini. Il percorso si sviluppa lungo il versante sud che sovrasta il Lago di Fiastra seguendo prima il Grande Anello dei Sibillini tra boschi, piccole chiese e valli nascostedove è facile avvistare i caprioli, per poi raggiungere ampi pascoli che regalano bellissime vedute sul lago e sui Sibillini. Prezzo adulti: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 650 m Tempo di percorrenza effettivo: 3:30 ore Lunghezza: 11,5 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Ore 9:30 Bar-Ristorante "Il Gatto e la Volpe" - San Lorenzo al Lago, , Vedi tutti i dettagli nel nostro sito