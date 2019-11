Descrizione evento: PASSEGGIATA PER FAMIGLIE E AMANTI DELLA NATURA, CON MERENDA

organizzata in collaborazione con Osteria di Cerqueto

Foliage a Canfaito ... quasi banale. Un foliage nelle "pinete degli austriaci" una vera chicca !!! Pini, aceri, sorbi e tante altre piante autoctone... ed anche faggi Difficoltà: facile Ritrovo ore 14,40 al quadrivio di Cerqueto (comune di Genga) Indicazioni Google Maps https://maps.app.goo.gl/muaTQkyGK6a3sDJt8 Costo Escursione guidata: 5€ adulti, 2€ sotto i 14 anni Merenda a base di crescia, affettati, formaggio, erbe e verdure, acqua e VINO Costo Merenda: 8€ adulti, 4€ sotto i 14 anni da pagare direttamente all'osteria Per questioni organizzative, necessaria conferma tramite Messenger, Whatsapp o Email entro le ore 20 del giorno precedente l'escursione: ? walkinmarche@gmail.com +39 334 8335882 L'escursione sarà condotta da Marco Giulietti, Guida Naturalistica ed Escursionistica iscritto all'Albo delle Guide della Regione Marche e associato Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali ed Escursionistiche e Guida del Parco Gola della Rossa - Frasassi Si raccomandano: scarponcini da escursionismo (obbligatori), giacchetto anti-vento, maglia di ricambio, crema solare, acqua, spuntino al sacco, medicinali personali, documenti ed effetti personali. L'itinerario potrebbe essere variato o annullato in caso di maltempo ad insindacabile giudizio della Guida L'organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche al programma. La Guida consiglia di sottoscrivere sempre l'assicurazione individuale giornaliera, valida solo per i partecipanti ad attività escursionistiche AIGAE - Ass.Ital. Guide Ambientali Escursionistiche (costo totale aggiuntivo 1,70 €). A chi volesse camminare più serenamente, si richiedono: nome e cognome, data e luogo di nascita, comune e indirizzo di residenza, e-mail e cellulare. I dati personali vanno inviati almeno 18 ore prima della partenza e saranno trattati solo ed esclusivamente per l'attivazione della polizza richiesta.