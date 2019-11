Descrizione evento: Teatro Telaio presenta : ABBRACCI Due Panda stanno mettendo su casa, ognuno la propria. Si incontrano. Si guardano. Si piacciono. E poi? Come si fa a esprimere il proprio affetto? Come far sentire all’altro il battito del proprio cuore? E’ necessario andare a una scuola speciale: una scuola d’abbracci.

SPETTACOLO A PAGAMENTO, INGRESSO SPETTACOLO:

- Adulti € 8 intero, € 7 ridotto per socio Coop

- Ragazzi € 6

- Bambini sotto i 3 anni € 0,50



Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro G.B. Pergolesi dal mercoledì al sabato dalle 9.30/12.30 e dalle 17.00/19.30 e un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.

Tel. 0731 206888 ?/ ?biglietteria@fpsjesi.com



Abbonamento a 4 spettacoli al Teatro G.B. Pergolesi:

- Adulti € 28,00

- Ragazzi € 16,00.



ABBONAMENTI IN VENDITA DAL 6 AL 23 NOVEMBRE nei giorni e orari di apertura della biglietteria.

BIGLIETTI IN VENDITA DAL 27 NOVEMBRE nei giorni e orari di apertura della biglietteria e un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.



Servizi prevendita online:

- www.vivaticket.it

- Call center 071 2133600