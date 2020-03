Descrizione evento: Accademia Perduta Romagna Teatri presenta : PINOCCHIO Una versione di Pinocchio, fedele al racconto originale ma anche inedita, carica di sorprese e di piccole e grandi magie. L’epica e indimenticabile storia del burattino più famoso del mondo scritta da Collodi viene (letteralmente!) riletta in uno spettacolo in cui la storia sguscia fuori dalle pagine dei libri per atterrare direttamente sulle tavole del palcoscenico.



SPETTACOLO A PAGAMENTO, INGRESSO SPETTACOLO:

- Adulti € 8 intero, € 7 ridotto per socio Coop

- Ragazzi € 6

- Bambini sotto i 3 anni € 0,50.



Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro G.B. Pergolesi dal mercoledì al sabato dalle 9.30/12.30 e dalle 17/19.30 e un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.

Tel. 0731 206888? ?biglietteria@fpsjesi.com



Abbonamento a 4 spettacoli al Teatro G.B. Pergolesi:

- Adulti € 28,00

- Ragazzi € 16,00.



- ABBONAMENTI IN VENDITA DAL 6 AL 23 NOVEMBRE nei giorni e orari di apertura della biglietteria.

- BIGLIETTI IN VENDITA DAL 27 NOVEMBRE nei giorni e orari di apertura della biglietteria e un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.



Servizi prevendita online:

- www.vivaticket.it

- Call center 071 2133600