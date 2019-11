Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: I volontari della Bottega di Chiaravalle vi aspettano per Cioccol’altro 2019, per conoscere tutte le nostre cioccolate equosolidali e modicane.

Parteciperanno all’evento anche Associazione Bricoliamo , Acchiappasogni Teatro e ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, per grandi e bambini.

Con il patrocinio del Comune di Chiaravalle

Cioccolata calda, crepes e tanto altro! Siete tutti invitati!