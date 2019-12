Descrizione evento: Il Presepe Vivente di Gualdo è un percorso suggestivo che si svolge per le vie del centro storico e si articola in diverse scene al chiuso e all'aperto rievocando antichi mestieri. Il percorso va a concludersi in piazza dove è possibile passeggiare tra spazi espositivi di prodotti tipici e artigianali. Un vero e proprio viaggio nel tempo all'interno di un piccolo borgo che vi ruberà il cuore.