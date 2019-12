Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: Anche quest'anno il nostro paesino si rinnova, con più di 20 nuovi PRESEPI sparsi per le cantine del paese, dal tradizionale all'artistico , ore apertura presepi 16,00. I mercatini di Natale dalle ore 15,30 saranno aperti per voi. Alle 16,30 il coro di Santa Cecilia allieterà l'apertura dei presepi in piazza. Sempre dalle 16,30 apertura stand gastronomico.