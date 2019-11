Descrizione evento: Una splendida escursione ad anello nella riserva del Monte San Vicino e Monte Canfaito, per vivere appieno la pace e il silenzio dei boschi. L'itinerario è caratterizzato per la maggior parte dal bosco di faggio, con il passaggio per la faggeta di Canfaito dove vive da secoli il più grande faggio delle Marche (Monumento) ed altri faggi secolari; ma non mancano i panorami, soprattutto giunti sul monte La Pereta, con vista sul collinare marchigiano e sul lago di Castreccioni. Altro gioiello è Elcito (821 m slm), punto di partenza e di arrivo, un piccolo borgo costruito su di uno sperone roccioso, di cui scopriremo la sua leggendaria storia. Il pranzo sarà al sacco, ognuno provvede al proprio. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 300 m Tempo di percorrenza effettivo: 3 ore Lunghezza: 11 km Requisiti richiesti Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Ore 9:30 Presso Bar Ristoro Il Cantuccio, 62027 Elcito MC, Italia, Elcito

Altri ritrovi 8:10 A Civitanova Marche presso ex Mercatone Uno Vedi tutti i dettagli nel nostro sito