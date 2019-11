Descrizione evento: Tra i borghi più belli d‘Italia c’è Cingoli: ricco di storia e di monumenti e, data la sua posizione, si è guadagnato il nome di balcone delle Marche. Secondo la leggenda è qui che il Picchio Verde Piceno si posò arrivando nelle Marche.

Dal parcheggio di Tassinete entreremo nel bosco: un’area protetta di 163 ettari ricca di alberi di tasso che, anche se rari nel resto delle Marche, qui vegetano e si rinnovano. Se ne trovano circa 1000 esemplari, di ogni classe ed età. Durante i lavori di taglio per sfoltimento al fine di riqualificare la zona, è stato scoperto un “esemplare monumentale” della circonferenza di quasi cinque metri. In base ad una stima sulla sua lenta crescita si può ipotizzare che l’albero abbia un’età tra 900 e 1000 anni.

Arriveremo a Domus san Bonfiglio, zona ormai nota come Cristo delle Marche grazie all’opera scolpita da Nazzareno Rocchetti, lì installata nel 2010. La bellezza di questo luogo ha ispirato il famoso violinista marchigiano Marco Santini che qui ha composto l’omonimo brano per cui anche Papa Francesco si è complimentato. Dopo una pausa riprenderemo la strada del rientro attraversando di nuovo il bosco nei suoi meravigliosi colori autunnali.

DETTAGLI ESCURSIONE Lunghezza: 12 km – percorso ad anello Tempo di percorrenza: 5 ore escluse soste incluse Dislivello: 400 mt circa Difficoltà: Media / Livello E CAI Requisiti richiesti: Si richiede un minimo di abitudine al cammino.

Equipaggiamento obbligatorio: Scarponcini da trekking o scarpe con suola ben scolpita Equipaggiamento consigliato: abbigliamento a strati, pantaloni lunghi, k-way, 1 cambio da tenere in auto, acqua, snack, macchina fotografica, binocolo, bastoncini da trekking (per chi li usa), cappello di lana e guanti. Pranzo al sacco, sacchetto rifiuti.

LUOGO DI INCONTRO Ore 9.30 parcheggio di Tassinete https://goo.gl/maps/cqTcT2Fk3cE1bAkU7

COSTO (servizio guida ambientale AIGAE + assicurazione RC) Adulti: 15 euro Minorenni: 10 euro (Età minima 12 anni, bambini abituati alle camminate)

Trasporto: mezzi propri

(Riserve: Escursione confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Qualora le condizioni atmosferiche non consentissero un regolare svolgimento in sicurezza, l’escursione può essere modificata o annullata il giorno stesso dell’evento.

INFO e PRENOTAZIONI Federica– Guida ambientale escursionistica AIGAE - +39 3494737063

Prenotazione obbligatoria