WORD ON THE STREET ANCONA

Descrizione evento: Pornotossina è un movimento giovanile "rivoluzionario" che insegue l'obiettivo di smascherare la pornografia e i suoi effetti pericolosi. Non possiamo piu rimanere indifferenti. La pornografia ha invaso il mondo e soprattutto internet. Questa "onnipresenza" ha portato milioni di persone a esserne dipendenti. Una "tossico-dipendenza" in grado di produrre gli stessi effetti devastanti delle comuni droghe pesanti. I dati evidenziano un problema che sta aumentando a macchia d'olio e colpendo tutte le generazioni. Secondo MindGeek, Milano e Roma sono in testa alla classifica mondiale del traffico pornografico. Ogni secondo, 30 mila persone si collegano per guardare pornografia e, al minuto, sono spesi corca 140 mila euro. Si tratta di una vera e propria epidemia! La pornografia distorce è snatura il sesso, svigorisce il carattere e annienta la vera bellezza.

Serve un cambiamento, anzi, una vera disintossicazione.



Sabato 23 Novembre presso il Teatro Sperimentale di Ancona si svolgerà un evento più unico che raro. La conferenza sulla pornografia e dei suoi effetti sul cervello, ma non solo. Antonio Morra esporrà anche i pericoli di internet e delle trappole che girano sui social.

Prima sessione dalle 16:30 alle 18:00 è rivolto specialmente ai genitori, educatori, insegnati, leader di giovani dove si tratteranno tematiche riguardanti i social e i suoi pericoli.

Seconda sessione dalle 18:20 alle 19:45 si parlerà di pornografia nello specifico, degli effetti devastanti che può provocare questa "nuova droga" .