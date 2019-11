Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: Domenica 24 novembre 2019 si terrà NON CHIUDERE GLI OCCHI, camminata contro la violenza sulle donne. L'evento è promosso da ANPI sezione di Trecastelli, ha il patrocinio del Comune di Trecastelli e di Corinaldo ed è in collaborazione con l'Associazione Gesto. La camminata sarà di circa 6 km, dal Museo Nori De'nobili di Trecastelli fino alla Casa natale di Santa Maria Goretti a Corinaldo. Per informazioni: 3487382481 oppure: anpitrecastelli@gmail.com