Descrizione evento:

per l'eliminazione della violenza contro le donneil Teatro dell’Accademia del Sarmento eAssessorato alla Cultura del Comune di San Marcello ed presentano:(Ancona) , Teatro Ferrari - via Remo RossettiDomenica 24 novembre 2019- ore 17.00Un percorso fatto di Storie e Musica per non dimenticare i molti volti e le molte anime delle donne ed il loro difficile cammino nell’arco dei secoli per arrivare ad un presente non ancora privo di ostacoli.Con la partecipazione delle cantantisotto la direzione musicale del maestroSaranno eseguite letture dalle attriciAssistenti alla RegiaSegretaria di ProduzioneAiuto alla RegiaIl Libro di Poesie e Racconti "Pensieri in forma di Rosa" di MariaRosa MilaniFemminicidio, una parola nuova per un crimine antico che riguardatutte le forme di discriminazione e violenza in grado di annullare la donna psicologicamente, socialmente e fisicamentefino ad arrivare all’omicidio. Troppo spesso, nei casi di femminicidio si parla di relazioni o storie d’amore turbolente e appassionate finite male. Quello che, invece, è assolutamente certo è che la parola “amore” dovrebbe essere messa da parte in questi drammatici casi. L’amore è decisamente il grande assente in queste storie; poiché l'ossessione, il controllo, la persecuzione, la violenza e il delitto non sono mai e poi mai amore. In questo nostro mondo che crediamo così progredito, in una società che sembra promettere tutto, la barbarie è ancora tragicamente presente. Perché tanta violenza, cosa fare? Il femminicidio non si può risolvere solo con le manette e leggi più severe, anche se manette e leggi più severe servono...servono. Tuttavia, per cambiare veramente è necessario cambiare e sradicare un modello culturale e rimuovere stereotipi duri a morire. C’è ancora molto da fare per promuovere la formazione e l’informazione ed insegnare un nuovo concetto di integrità della persona, che esiga rispetto verso la libertà dell’altro. Le famiglie, la scuola e le istituzioni non devono e non possono stancarsi mai di educare all’affettività, al rispetto delle diversità e al superamento degli stereotipi di genere. Non abbiamo più tempo, come dice lo slogan:! Tutta una mentalità di secoli dovrebbe essere messa sottosopra e l’intera società dovrebbe essere riorganizzata a cominciare da ciascuno di noi; poiché non è più possibile rimanere indifferenti o rifugiarci dietro un banale “non mi riguarda”. La violenza ci riguarda tutti, essa è uno specchio deforme con il quale siamo chiamati a confrontarci.