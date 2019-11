Descrizione evento: Prenderà il via ufficialmente il 18 gennaio la stagione teatrale 2020 al Teatro Carlo Goldoni di Corinaldo che prevede spettacoli di prosa, danza e gli spettacoli di teatro ragazzi, già iniziato con i primi appuntamenti. Un ampio ventaglio di offerta per tutti i gusti e tutte le età, nello splendido teatro ottocentesco situato all’interno del borgo. 18 gennaio 2020 - ANNA DEI MIRACOLI (impegno sociale – Lega del filo d’oro) Mascia Musy Regia di Emanuela Giordano Una famiglia con un figlio “difettato”. Basato sulla storia vera della sordo-cieca Helen Keller e della sua insegnante Anne Sullivan, debuttò a Broadway nel 1959, ebbe 700 repliche, nel 1962 Arthur Penn ne fece un film con A Bancroft. 24 gennaio 2020 - OTTO DONNE E UN MISTERO (thriller) Anna Galiena, Debora Caprioglio, Caterina Murino, etc. con la partecipazione di Paola Gassman Regia di Guglielmo Ferro Otto donne, una casa di campagna isolata da una nevicata natalizia e un cadavere in una stanza chiusa. Dall’omonimo film con C. Deneuve, F. Ardant e I.Huppert a cui fu assegnato l’Orso d’argento a Berlino. 7 febbraio 2020 - UNO SGUARDO DAL PONTE (drammatico) Sebastiano Somma Regia di Enrico M. Lamanna Dell’immenso Arthur Miller, uno dei più importanti testi della drammaturgia americana del Novecento, per una magistrale interpretazione di Sebastiano Somma che si cimenta con la saga di una famiglia siciliana del Anni ’50 trapianta in una Brooklyn squallida, grigia e violenta. 21 febbraio 2020 – G.D.O. – E.Sperimenti Dance Company (danza contemporanea) Rassegna - I venerdì della danza Due 28 febbraio 2020 – G.D.O. – E.Sperimenti Dance Company (danza contemporanea) Rassegna - I venerdì della danza Kemp danses ancora 3 marzo 2020 - CASALINGHI DISPERATI (prosa brillante) Max Pisu, Nicola Pistoia, Gianni Ferreri, Danilo Brugia Regia di Diego RUIZ Quattro uomini, separati e piuttosto al verde, si dividono un appartamento districandosi tra faccende domestiche, spese al supermercato e una difficile convivenza. Una commedia esilarante. Un testo che, con sguardo attento e sensibile, affronta tematiche socialmente reali e impegnative. 6 marzo 2020 – G.D.O. – E.Sperimenti Dance Company (danza contemporanea) Rassegna - I venerdì della danza Callas e altre voci straordinarie

21 marzo 2020 - MAURIZIO IV – Pirandello pulp (brillante) Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia Regia di Gianluca Guidi Due grandi e giovani talenti del teatro contemporaneo, per un intreccio tra Maurizio (il regista) e Carmine (un tecnico) che per lavorare il meno possibile all’allestimento dello spettacolo “corrompe” il regista con idee innovative e trasgressive che porteranno alla finale catastrofe !!! 2 aprile 2020 – LA BIBBIA RIVEDUTA E SCORRETTA Oblivion – musical Scritto da D. Calabrese, L. Scuda, F. Vagnarelli, con musiche originali di L. Scuda. Nuovo, ironico, divertente spettacolo sulla 1^ ediz. della Bibbia, nell’eterno contrasto tra autore/committenza (Dio) ed editore/stampa (Guttemberg), ovvero tra Potere Divino e quarto potere. Informazioni Tutti gli spettacoli si terranno al Teatro Carlo Goldoni Corinaldo, inizio ore 21.15 Cell. 338 6230078 - teatro@corinaldo.it Dato il numero limitato dei posti, la prenotazione è obbligatoria sempre, tre giorni prima di ogni spettacolo

Appuntamenti domenicali di teatro ragazzi, ore 17.00 1 novembre 2019 - MUSI LUNGHI E NERVI TESI 1 dicembre 2019 - HANSEL E GRETEL 2 febbraio 2020 - KANU - Narrazione con musica dal vivo 8 marzo - DI QUA E DI LA'