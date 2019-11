Descrizione evento: Epifania con il Brunch dei Magi - Offerte Vacanza Come approfittare fino in fondo della mattina dell'Epifania, prima che le Feste si porti via? Con un ricco buffet che delizierà grandi e piccini! Il tradizionale Brunch dei Magi dell'Agriturismo La Campana vi aspetta con una colazione-pranzo ricca di sfiziosità dolci e salate, cioccolata calda, cappuccini, succhi di frutta e altro ancora. Tutto con ingredienti di provenienza locale.

Inoltre, vi aiuteremo a scoprire la magica atmosfera natalizia dell'Ascolano e del Fermano, da godersi fino all'ultima Festa. Il divertimento è assicurato, con le iniziative dei paesi del Piceno.

Ed ecco le Offerte Speciali in Agriturismo per l'Epifania 2020 (valide dal 3 all'8 Gennaio). (NB Le tariffe delle offerte comprendono il Brunch dei Magi il 6 gennaio, dalle ore 11:00 alle 14:00, presso il ristorante dell'Agriturismo La Campana. Contattateci per preventivi personalizzati e offerte Brunch escluso) In camera matrimoniale

Due giorni all'Epifania nel Piceno: due notti a B&B+brunch x2= 186,00 Euro invece di 210,00 Euro; HB+brunch x2= 236,00 Euro invece di 260,00 Euro Esplorando l'Epifania nel Piceno: tre notti a B&B+brunch x2= 235,00 Euro invece di 295,00 Euro; HB+brunch x2= 326,00 Euro invece di 385,00 Euro Per le famiglie

Due Notti all'Epifania con Brunch dei Magi *Coppia+Baby(1/3anni)= B&B+brunch 216,00 Euro; HB+brunch 276,00 Euro *Coppia+Junior(4/10anni)= B&B+brunch 246,00 Euro; HB+brunch 315,00 Euro. Tre Notti all'Epifania con Brunch dei Magi *Coppia+Baby(1/3anni)= B&B+brunch 270,00 Euro; HB+brunch 370,00 Euro *Coppia+Junior(4/10anni)= B&B+brunch 315,00 Euro; HB+brunch 330,00 Euro. ...E in camera quadrupla, offerta "Passano gli anni... ma sei sempre il pulcino di casa!". Per il bimbo più piccino, la tariffa base B&B è quella della fascia d'età inferiore. Il trattamento di B&B+brunch comprende: pernottamento e colazione, Brunch dei Magi il giorno dell'Epifania. Il trattamento HB+brunch include inoltre la cena al nostro ristorante, con un menù di pensione a km0: scelta tra 2 primi, scelta tra due secondi, contorno caldo, buffet di verdure e dessert, bevande escluse. VI ASPETTIAMO!