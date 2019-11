Descrizione evento: Secondo appuntamento per abbracciare Camerino.

Per l'Olivo e la Ginestra è un ritorno, un abbraccio già avvenuto lo scorso anno, per i ragazzi di Lavianda è la prima conduzione nei sentieri di "casa".



DOMENICA 15 mattina ritrovo ore 9:00 a San Maroto. Siamo tra il lago di Polverina e il monte Fiegni, ai piedi dei rilievi che dividono la valle del Chienti dal lago di Fiastra. Nel piccolo borgo di san Maroto sorge la chiesa di S. Giusto, fondata tra l’XI e il XII sec. che rappresenta uno degli esempi più suggestivi del romanico marchigiano. La sua particolare architettura a pianta circolare con quattro absidi laterali la rende unica nel suo genere. Da questo luogo suggestivo prende il via la nostra escursione. Imbocchiamo il sentiero dell’Asinovia dei Sibillini attraverso il caratteristico bosco misto. Suggestiva la prospettiva che si apre sul lago di Polverina e su Camerino. Il percorso a tratti sassoso e arido con la presenza di ginestre è aperto e panoramico con scorci sui Sibillini. Senza eccessiva fatica arriviamo alla sella dove sorge la chiesa montana di Santa Maria Maddalena, luogo suggestivo, prati vasti che si aprono sui borghi e le colline delle Marche centrali. Un giro per i prati in cerca di scorci e poi cominciamo a scendere per una comoda carrareccia che lentamente ci porta alle case dei borghi rurali di Collemese, Fossa e Cupa. In poco tempo torniamo a San Maroto.



• COSA PORTIAMO?



D'OBBLIGO: scarpe da trekking (assicurarsi che le suole non diano segni di scollamento!), zaino, abbigliamento a strati, cappello, impermeabile in caso di pioggia, ricambio da tenere in auto, acqua (almeno un litro e mezzo), snack energetici (frutta fresca\secca, barrette...) pranzo al sacco.



FACOLTATIVO: macchina fotografica, bastoncini da trekking, guanti, scalda-collo.



• INDICAZIONI:



Ritrovo: ore 9:00 San Maroto



Trasporto: mezzi propri



PRANZO AL SACCO



• DATI ESCURSIONE



Itinerario: Anello

Durata: 5 ore (soste escluse)

Distanza: 12 km

Dislivello: 600 m

Difficoltà: E

Adatto ai Bambini? Si (allenati alla camminata).



Adatto ai cani? Si, muniti di guinzaglio.



• Quota d'iscrizione: 10€ a persona, 5 € bambini sotto i 10 anni.

La quota comprende il servizio offerto da guide ambientali escursionistiche associate AIGAE e l'assicurazione RCT



Per informazioni e prenotazioni:



Daniela – 3776843014

Giannermete – 347114839



(non è sufficiente il "parteciperò" su Facebook).



• L'escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Le guide si riservano il diritto di annullare o modificare l'evento anche durante lo svolgimento dello stesso se le condizioni non permettessero di svolgere e/o continuare l'escursione in sicurezza



Scala delle difficoltà

T - turistico

E - escursionistico

EE - escursionisti esperti