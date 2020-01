LA VIA DEI PRESEPI

Descrizione evento: Gli abitanti delle frazioni di Montalto di Cessapalombo, Vestignano, Croce e Pievefavera in collaborazione con i Comuni di Cessapalombo e Caldarola (MC), sono lieti di invitarvi da Domenica 22 Dicembre 2019 a Domenica 19 Gennaio 2020 alla III°Edzione della "VIA DEI PRESEPI" dove durante queste settimane sarà possibile visitare i presepi (di tutte le dimensioni e materiali) creati dagli abitanti delle frazioni stesse. Inoltre vi invitano Giovedì 26 Dicembre h.10.00 e Domenica 5 Gennaio h.15.00 alla II° edizione di "VIVO IL PRESEPE" passeggiata di 7,2 km con stazioni viventi.



PER RESTARE AGGIORNATI SEGUITECI SU FACEBOOK https://www.facebook.com/La-Via-Dei-Presepi-da-Pievefavera-a-Montalto-di-Cessapalombo-1797120833750693/