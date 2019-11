Descrizione evento: Questo evento era stato programmato per l' 8 di dicembre ma è stato spostato al 29 dicembre 2019



GRANDE PARTECIPAZIONE, AFFETTO ED ENTUSIASMO DEL PUBBLICO... i 3 ingredienti che hanno dato la carica per far "CRESCERE" questa iniziativa che vive quest'anno la sua II EDIZIONE con ben.....3 APPUNTAMENTI!!!!Prendete nota!!Vi aspettiamo il 7 e il 29 dicembre presso le suggestive cornici dell'Auditorium San Rocco di Senigallia e il 28 a Palazzo Pianetti di Jesi per godere in compagnia di tanta buona musica!!

http://www.studiomusicalecrescendo.it/