Descrizione evento: Prenderanno il via il 1° dicembre i concerti dell'Immacolata e di Natale del New Vocal Ensemble che sarà impegnato in diversi appuntamenti fino al 4 gennaio 2020, ospite in vari comuni dentro e fuori regione. Il gruppo vocale senigalliese, coinvolto da quindici anni nell'ambito della musica sacra, proporrà due originali progetti recentemente sviluppati e costituiti da opere del compositore Marco Ferretti, tenore e direttore dello stesso ensemble del quale fanno parte anche il soprano Ornella Politi e il baritono Carlo Giuseppetti.



Si inizierà domenica 1 dicembre alle ore 21:15 a Fano presso la Chiesa Santa Maria di Rosciano per proseguire sabato 7 alle ore 17:30 a Valsamoggia in provincia di Bologna presso la Chiesa San Donato di Ponzano. Seguiranno due appuntamenti a Senigallia, il primo sabato 14 dicembre alle ore 17:45 presso la Chiesa dell'Ospedale, che desidera creare un'opportunità di partecipazione anche per i degenti, gli infermieri e i medici, e il secondo sabato 21 alle ore 18:15 presso la Chiesa San Pio X. L'ultimo concerto del 2019 si terrà sabato 28 dicembre alle ore 21:00 presso la Chiesa San Giovanni Apostolo di Marotta, mentre il primo appuntamento del nuovo anno è in programma sabato 4 gennaio alle ore 18:30 presso la Chiesa San Giovanni Battista in località Roncitelli di Senigallia. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. Info www.facebook.com/newvocalensemble.