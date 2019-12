Descrizione evento: IlBORGO RACCONTATO

Personaggi e aneddoti di comunità.

Teatro itinerante per le vie del borgo.

Domenica 8 Dicembre 2019

Ideatrice – Autrice dei testi: Marica Petrolati

Regia – Collaborazione ai testi: Luca Meme’

Aiuto Regia – Elisa Radicioni

Coordinatrici: Elisa Radicioni, Giada Contardi



Attori:

Alessandro Apolloni , Filippo Baldelli, Gianfranco Bini, Alessandra Buschi, Secondo Giampieri, Anett Kovàcs, Alessandra Marcantoni, Martina Marri, Michele Paolucci, Lucia Petrolati, Maria Vittoria Saja, Viola Tittarelli, Elena Tombai, Hélène Vannier, Stefano Vecchi,Pier Paolo Vernuccio.

Piccoli attori:

Margherita Bordi, Alessandro Brugiatelli, Nora Santini, Gabriele e Ginevra Tenti.

Accompagnamento musicale:

Federico Capitani, fisarmonica.

Centenaria societa’ concertistica di Serra de’ Conti.



Partenza dallo Spiazzo alle ore 15,00 e alle ore 16,15.



Per prenotazioni(anche via Whatsapp e Telegram)

333 4039042 // 340 666 9867

Oppure scrivendo a:

FB: Ex Frantoio - Tivittori

mail: tivittori@gmail.com



Dedicato alla Serra e alla sua nuova Comunità da Paula Carbini e dai Ragazzi della TiVittori.



Hanno creduto nel progetto e lo hanno sostenuto:

GORETTI

NEKER