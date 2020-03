Descrizione evento: Nuovo Teatro Sanità in collaborazione con Le Scimmie presentano: LA TESTA SOTT'ACQUA All'interno di Scuola di Platea

progetto di formazione per il teatro rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado “La testa sott'acqua” dell’autrice catalana Helena Tornero affronta alcuni dei problemi più comuni che coinvolgono in un unico destino di sconfitta i giovani e la società: l’intolleranza collettiva, l'esclusione sociale, i rapporti tra genitori e figli, la violenza giovanile. Lo spettacolo prende le mosse da un vero episodio di bullismo, per raccontare la violenza che nasce dal disagio interiore vissuto dagli adolescenti nel momento in cui passano dall’essere bambini, dal mondo protetto e vellutato di innocenti, a quello degli adulti. Così in un'estate qualunque, un gruppo di ragazzi, Sara, Stefan, Josué e Thomas, che frequentano la piscina del loro quartiere — luogo di incontro, risate, amori che nascono, ma a volte anche di forti scontri — si trovano ad affrontare le delusioni date dai desideri e dalla vita da adulti. di Helena Tornero con Ciro Burzo, Mariano Coletti, Arianna Cozzi e Enrico Pacini regia ed adattamento Riccardo Ciccarelli costumi Alessandra Gaudioso scene Vincenzo Aquilone disegno luci Alessandro Messina produzione Nuovo Teatro Sanità in collaborazione con Le Scimmie

