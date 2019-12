Descrizione evento: Arte, artigianato, passione: una tradizione antica che è creatività, aggregazione e conservazione delle tradizioni del territorio. A metà vallata, proprio lungo la strada che collega il mare Adriatico al monte Catria, nasce il presepe artistico di San Filippo sul Cesano, nell’omonima frazione di Mondavio, uno dei Borghi più belli d’Italia. Per la quarta edizione, l’associazione San Filippo nel mondo, ha voluto rinnovare il presepe, partendo da un’attenta ricerca dei materiali del passato, coinvolgendo gli abitanti del luogo. Personaggi a grandezza naturale, ambientazioni suggestive, oggetti di un tempo e musiche natalizie faranno da cornice a una visita che promette grandi emozioni. La location rimane la stessa, davanti e a lato della chiesa di San Filippo Neri, ma quello che visitatori e turisti potranno ammirare è un presepe notevolmente ampliato, che fa della cura dei dettagli uno dei suoi aspetti distintivi. Tutti realizzati in legno i personaggi, dalla natività alla lavandaia, dall’oste al fornaio, dalla contadina al pastore ai molti altri che animano l’esterno della chiesa. In legno anche gli animali e gli splendidi ambienti, vere e proprie opere d’artigianato artistico. Il percorso inizia dalla capanna che ospita la natività, quindi, superando la fonte, si arriva alla locanda osteria, dove gran parte degli oggetti sono in terracotta. Proseguendo si arriva al forno e quindi al pollaio ovile, ricostruito proprio come era in passato. Illuminazione ad hoc, musica soffusa a completare un presepe artistico di grande originalità. «Per la quarta edizione – spiegano i ragazzi dell’associazione San Filippo nel Mondo, che hanno iniziato ad allestirlo a metà novembre – vogliamo proporre un presepe rinnovato, frutto di un’attenta ricerca dei materiali e della estrema cura nella realizzazione degli ambienti e dei personaggi. L’obiettivo è dare una seconda vita agli oggetti tipici del passato e allo stesso tempo coinvolgere gli abitanti. Il presepe può essere un punto di incontro per la nostra piccola comunità e anche contribuire a far conoscere il nostro meraviglioso territorio a visitatori e turisti. Un grande ringraziamento a tutti coloro che collaborano, alla parrocchia e al Comune per il contributo». L’associazione San Filippo nel Mondo ha voluto coinvolgere anche i ragazzi del centro socio educativo L’Aquilone che hanno realizzato il pannello d’ingresso con la scritta ‘Presepe artistico’. L’inaugurazione è in programma il 15 dicembre alle 15.30, con la benedizione del parroco Don Michele Giardini e canti popolari e natalizi. Il presepe rimarrà aperto fino al 7 gennaio e in tutto il periodo sarà visitabile anche la chiesa. Informazioni: pagina Facebook Ass. San Filippo nel Mondo