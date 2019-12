Descrizione evento: Un pot-pourri: l’unione di tante cose diverse.

Un Monastero e la sua vita ritirata, visitabile anche internamente, il suo giardino botanico con i suoi Signori Alberi che vivono da centinaia d’anni, natura che si snoda in un percorso semplicissimo ( 5 chilometri e pochissimo dislivello) , adatto anche ai bambini…e per loro anche il borgo di Frontone con i suoi mercatini di Natale.

Un’agevole passeggiata su un sentiero brecciato, in compagnia di noi stessi e delle nostre amate montagne, nel complesso del Monte Catria.

Un luogo adatto alle famiglie per una Domenica all’aria aperta, lontano dalla città: punto d’incontro per chiunque desideri ‘staccare la spina’.

Nella terra della spiritualità, a stretto contatto con la natura selvaggia e non corrotta che circonda il Monastero di Fonte Avellana, trapela ancora l’armonia coinvolgente di un tempo remoto…

Seguiremo il sentiero fin verso ‘la grotta di San Pier Damiani’ e racconteremo delle sue pene e della vita ascetica di un Eremita nel cuore della montagna, tra animali e piante.

Impareremo a conoscere la Natura che ci circonda rispettandola, ed al nostro ritorno, recandoci al Giardino Botanico del monastero alzeremo il capo per salutare un albero antico 600 anni (Taxus Baccata).

Possibilità di pranzare al Monastero di Fonte Avellana (menù completo 18 euro).

Nel pomeriggio, per chi vuole, visita guidata al Monastero di Fonte Avellana, accompagnati dalla guida del Monastero (una visita ogni 30 min, a partire dalle 15:00)

E per i più insaziabili, a fine giornata, un giro insieme ai mercatini di Natale nel Castello di Frontone, per un vin brulè o qualche regalino da mettere sotto l’albero.





• COSA PORTIAMO?



D'OBBLIGO: scarpe da trekking (assicurarsi che le suole non diano segni di scollamento!), zaino, abbigliamento a strati ( pile o maglione…il freddo è arrivato!), cappello, impermeabile in caso di pioggia, maglietta di ricambio, acqua (almeno un litro e mezzo), snack energetici (frutta fresca\secca, barrette...)



FACOLTATIVO: macchina fotografica, bastoncini da trekking.



• INDICAZIONI:

Ritrovo - ore 9:00 Parcheggio di Fonte Avellana

Trasporto: mezzi propri



• DATI ESCURSIONE



Itinerario: ad anello

Durata: 3 ore e mezza

Distanza: 5 chilometri

Dislivello: 200 m

Difficoltà: T

Adatto ai Bambini? Si

Adatto ai cani? Si



• Quota d'iscrizione:

-15 euro (adulti)

-5 euro minori di 15 anni



La quota comprende il servizio offerto da guide ambientali escursionistiche associate AIGAE e l'assicurazione RCT



????La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro le 21:00 del giorno 7 Dicembre 2019, comunicando, anche tramite WhatsApp, nome e numero partecipanti a:



• ????Guida ambientale escursionistica: JACOPO MAINIERI 3451588602

(non è sufficiente il "parteciperò" su Facebook)



• L'escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Le guide si riservano il diritto di annullare o modificare l'evento anche durante lo svolgimento dello stesso se le condizioni non permettessero di svolgere e/o continuare l'escursione in sicurezza



Scala delle difficoltà

T - turistico

E - escursionistico

EE - escursionisti esperti