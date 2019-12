Pranzo di Natale - 25 Dicembre - ore 12:30

Antipasto

Bresaola caprino e rucola

Crostino lardo e tartufo

Lonzino pere e miele

Frolla ripiena con mousse e crudo

Primi

Cappelletti in brodo

Mezze maniche speck ricotta e porcini

Secondo

Filetto di maialino agli agrumi

Patate arrosto

Panettone sorpresa

Menù Bimbi (fino a 12 anni)

Tortellini panna e prosciutto

Cotoletta e patatine fritte

Acqua minerale o bibita spina piccola

Dolce

15 €

IN REGALO: Ingresso parco giochi bimbi fino a 8 anni o gettoni videogames per ragazzi.

Prenotazione obbligatoria. Bevande incluse: 1/4 vino e 1/2 minerale a persona. Coperto e caffè inclusi.

In fase di prenotazione è richiesta una caparra confirmatoria pari al 50% del prenotato, non rimborsabile in caso di cancellazione.

32 €