Descrizione evento: Sapevate che gli uomini primitivi hanno vissuto sul Monte Conero, e che scrivevano strani messaggi su una roccia posta all'aria aperta? Siete curiosi di sapere cosa dicono questi messaggi? Vorreste far visitare una grotta ai vostri bimbi, come se foste anche voi dei genitori....primitivi? Allora questa giornata fa per voi.



Dalla strada, il monte ci appare quasi come un grosso orso appisolato sul bordo del mare. Avvolto da un folto manto tra il verde bottiglia, l'arancio e il più profondo giallo ocra del foliage, il promontorio dove vi porteremo vanta rupi marittime scoscese, le più alte dell’Adriatico, a 572 metri di altezza.



Un sasso a dirupo dalle forme sinuose, disegnato dai venti che il monte incontra affacciandosi sul mare. Grazie al diradarsi della macchia, a tratti vedremo brillare i riflessi acquamarina dell’Adriatico, abbaglianti come se emanassero luce propria.



Il percorso ci regalerà diversi punti panoramici che si affacciano in modo spettacolare sullo strapiombo del monte. L’abisso sotto di noi si aprirà in una vertigine azzurra. Immaginate quante fotografie dovrete fare per cogliere la magia di questo spazio infinito e avvolgente, incorniciato ai lati dai rami dei pini marittimi e delle piante di corbezzolo.



INFORMAZIONI SULLA CAMMINATA

Difficoltà: Adatta a famiglie con bambini abituati alla camminata

Lunghezza: 7 Km – Dislivello: 350 m

Ritrovo: 09.30 all'abbazia di S.Pietro al Conero

Pranzo: al sacco

Rientro alle auto: alle ore 16



QUOTA DI ISCRIZIONE

€ 15 euro (€ 10 sotto gli 8 anni). La quota comprende la camminata con guida naturalistica al seguito, e l'assicurazione RCT. La quota non comprende il pranzo.



INFO E PRENOTAZIONI ENTRO IL 7 DICEMBRE

? 3494737063

(Non è sufficiente il "parteciperò" sull'evento Facebook)



CHI E' LA GUIDA?

Federica, Guida Ambientale Escursionistica AIGAE, regolarmente assicurato ed iscritto al Registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche (Nr. MR206). Professione svolta ai sensi della legge 4/2013.



CONSIGLI DELLA GUIDA

Equipaggiamento obbligatorio: scarponcini da trekking o scarpe sportive con suola scolpita; 1 litro e mezzo di acqua a testa; abbigliamento a strati (maglia termica, pile, giacca antivento).

Equipaggiamento consigliato: giacca antipioggia, un cambio asciutto in auto, snack o frutta secca.

Se li avete, vi consiglio di prendere il binocolo, la macchina fotografica e i bastoncini da trekking.



NOTE

La guida si riserva la possibilità di annullare l’evento, comunicandolo il giorno prima, nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di prenotazioni.

Qualora le condizioni atmosferiche non consentissero il regolare svolgimento dell'escursione in sicurezza, l'escursione potrebbe essere modificata o annullata anche il giorno prima dell'evento.