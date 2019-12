Descrizione evento: Domenica 8 dicembre saranno tantissimi gli eventi a Porto Sant'Elpidio.



Nel villaggio di Natale in Piazza Garibaldi:



Alle ore 11 ci sarà l'inaugurazione della casetta di Babbo Natale con zucchero filato per i bambini.



Dalle ore 15 l'Happy Admo Day a cura dell'Admo e della Clown Terapia Vip Claun Ciofega di Senigallia



Dalle ore 16 Fiabe di Natale nella casetta di Babbo Natale a cura di associazione Lo. Co. S.



Sempre alle 16 Castagne e Vì Cotto in collaborazione con la Nuova Associazione Quartiere Centro



Alle ore 17 ci sarà l'inaugurazione della mostra d'arte presepiale "Presepi in...Centro" Ingresos gratuito



Sempre alle 17 ci si scatena con ON AIR BAND con musica anni '70-'80-'90





Il PSE Christmas Village in Piazza Garibaldi a Porto Sant’Elpidio resterà attivo fino al 6 gennaio. La pista di pattinaggio resterà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 22. Il Mercatino delle Eccellenze nelle casette di legno resterà aperto sabato e domenica dalle 15 alle 20 fino al 21 dicembre e tutti i giorni dalle 10 alle 20 dal 22 dicembre al 6 gennaio. Numerosi saranno gli eventi, concerti, spettacoli, laboratori, degustazioni che si susseguiranno nell’area eventi per grandi e piccini.

Seguite il programma completo degli eventi sulla pagina facebook Natale a Porto Sant’Elpidio