Descrizione evento: Cicloturistica non competitiva. Con un'offerta minima di € 4 si riceve un gadget e si può partecipare all'evento che percorre le vie della città in bicicletta per raccogliere fondi a favore della Fondazione Ospedale Salesi.



A cura di ASD op bIKE



Chi non può portare la bicicletta potrà noelggiarne una a prezzo speciale.



Si consiglia la prenotazione