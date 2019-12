Descrizione evento: E’ un percorso ad anello che inizia dal'incantevole borgo di Podalla a 1.000 m di quota con panorami sul lago di Fiastra, e si dirige nella valle di Rio Bagno costeggiando un piccolo torrente. L'itinerario continua poi sul Grande Anello dei Sibillini (trekking per eccellenza del Parco Nazionale) passando per un brullo altopiano e successivamente di nuovo attraversando un fitto bosco con torrente. Nella seconda parte si guadagna quota per godere degli ampi panorami sulle Marche dalle colline fino al mare, per poi ridiscendere al punto di partenza. Pranzo al sacco Prezzo adulti: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 400 m Tempo di percorrenza effettivo: 3:30 ore Lunghezza: 11 km Requisiti richiesti Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Ore 9 presso il Bar Alimentari a San Lorenzo al Lago, 62035 San Lorenzo Al Lago MC, Italia, San Lorenzo Al Lago Vedi tutti i dettagli nel nostro sito