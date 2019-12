Descrizione evento:

CANTO DI NATALE

Produzione Nuovo Melograno

Regia Daniele Vocino

Con Cristian Strambolini, Daniele Vocino, Catia Urbinelli, Roberto Carletti, Marco Tonelli, Maureen Manuzi

Costumi Catia Urbinelli

Tecnico Luci / Audio Fabrizio Giacomozzi

Scene Roberto Montagna

"A Christmas Carol", scritta nel 1843 da Charles Dickens è una delle favole più famose della raccolta Libri di Natale. Nota al grande pubblico per la meravigliosa animazione di Walt Disney, ancora oggi è uno dei racconti sul Natale più commoventi che esistano e all’epoca rappresentò una forte critica sulla società. Uno spettacolo per grandi e bambini, un incontro tra il romanzo gotico e il genere fiabesco, una storia allegorica che scava dentro l’anima dello spettatore trasmettendo speranza: chi vive nell’aridità e nell’avidità d’animo ha la possibilità di liberarsi delle catene rappresentate da elementi materiali e privi d’amore, limiti caratterizzati dalle differenze sociali, orgoglio nei rapporti con il prossimo, aridità emotiva. Tutti possono migliorare, modificare il loro atteggiamento e alimentare il proprio spirito con valori nuovi, capaci di risanare le relazioni tra gli uomini e farli vivere in armonia.

Venerdì 20 e Sabato 21 alle ore 21.00

Domenica 22 alle ore 18.00