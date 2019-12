Descrizione evento: ET EVENTI E TEATRO & VALERIA BOSTRENGHI VISCONTI

presentano



IL RESPIRO BASE _ seminario sulla respirazione consapevole

SEI INCONTRI tutti i martedì dal 14 gennaio al 18 febbraio 2020

c/o La Fabbrica dello Spettacolo _ FERMIGNANO (PU)



Rivolto a TUTTI, non solo a chi si cimenta con l'utilizzo della respirazione o della voce per professione.

Respirare bene porta beneficio nella vita di tutti i giorni.



“Se proviamo a chiederci cosa avviene mentre cantiamo, scopriamo che quel che definiamo indistintamente “fiato”, è una realtà molto complessa, un insieme di funzioni che coinvolgono sì la respirazione ed il canto, ma anche la postura, le funzioni gastro-intestinali,

la concentrazione mentale.

Spesso questa complessità ci disorienta, soprattutto perché sbagliamo prospettiva di osservazione: partiamo dalle esigenze del canto e cerchiamo di insegnare al “fiato”, invece di capire le sue regole fisiologiche.” (Alessandro Patalini)



SEI LEZIONI DA 120 MINUTI SUDDIVISE IN:

1. “IL CICLO RESPIRATORIO”

Come evitare il blocco diaframmatico e le sue ripercussioni posturali e fonatorie / L’Attacco fonatorio / Pratica

2. “L’INSPIRAZIONE PROFONDA E L’ESPIRAZIONE COMPLETA”

Come migliorare le prestazioni muscolari del diaframma /

L’Appoggio e il Sostegno naturali / Pratica

3. “LA GESTIONE DELLA PRESSIONE ESPIRATORIA”

Come risolvere ogni difficoltà del canto grazie alla respirazione

L’Appoggio e il Sostegno per il canto / Pratica





LA DOCENTE, VALERIA BOSTRENGHI VISCONTI

Ha studiato per diversi anni con il M° Alessandro Patalini a Roma dopo essersi diplomata in canto lirico al Conservatorio di Pesaro G. Rossini nel 2007. Songwriter e ideatrice del Songwriting professionale “I am the song”, connubio tra composizione, conoscenza di fisiologia vocale e crescita personale. È formanda in Fisiologia vocale applicata presso il prestigioso Lichtenberger Institut in Germania e insegnante di canto da più di 15 anni.



INFO:

posti limitati, preadesioni entro il 20 dicembre.

Orario indicativo dalle 19.30 alle 21.30 (il definitivo verrà concordato con precisione con i partecipanti).

PER INFO E PREADESIONI: TEL 328 8656808