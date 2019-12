Descrizione evento: IT'S MUSICAL's TIME!

sabato 8 febbraio 2020

MILANO



Due imperdibili musical in un giorno solo!



CHARLIE E LA FABBRICA DI CIOCCOLATO

La Fabbrica del Vapore _ ore 15



MARY POPPINS

Teatro Nazionale _ ore 20.45



PROGRAMMA:

Partenza da Fermignano (PU) alle 7 (possibilità di salita anche da altre città su richiesta) _ arrivo previsto ore 12 (tempo libero o visita città in gruppo) _ visione spettacoli a seconda della scelta (h 15 e/o 20.45) _ partenza da Milano al termine del secondo spettacolo.



L’iniziativa verrà attivata con un minimo di 30 partecipanti.



ADESIONI ENTRO IL 15 gennaio 2020.



INFO: tel 328.8656808



Un'iniziativa di ET EVENTI E TEATRO