Descrizione evento:

APERITIVO CABARET

Maria Pia Timo in Doppio Brodo Show

In tv l’avete potuta vedere a Zelig nei panni di Sos Tata e nelle vesti della surreale vendicatrice telefonica. L’avete vista su RAI 2 sui divanetti di Quelli che il calcio, con Simona Ventura, Victoria Cabello e Nicola Savino.

In questo spettacolo, che nasce da una commossa malinconia per le epiche figure delle nostre nonne, Maria Pia Timo si diverte a contrappuntarle alle attuali figure di noi mogli-madri-lavoratrici angustiate. A metà tra reading, lezione culinaria e monologo comico, sul palco prende vita uno spettacolo che è come un pentolone di brodo, con tanti ingredienti diversi, che cuoce lento e a lungo sulla stufa e sa scaldare il corpo e gli animi, e produrre un lunghissimo sorriso.

Prima dello spettacolo apericena facoltativa in Caffetteria, prenotando entro venerdì 13 dicembre.