Descrizione evento: Il momento più magico dell’anno, lo scintillio delle luci, l’allegria dei bambini e il calore della famiglia. Inauguriamo il Natale con l’accensione del nostro albero e il consueto pranzo della tradizione.



ANIMAZIONE

Animazione per bambini con tantissimi giochi, truccabimbi e l'immancabile Babbo Natale che riceverà le letterine dei nostri piccoli ospiti.



APERITIVO A BUFFET

Ciauscolo, salame, coppa di testa, porchetta, prosciutto stagionato, salsiccia e lonzino del Salumificio del Conero

Burrata, stracciatella, formaggio di fossa, ricotta, pecorino e caciotta Sabelli

Pane, focaccia, pizza in abbinamento



PRIMI PIATTI

Cappelletti di Parma con ripieno di parmigiano e stracotto al brodo di gallina

Chitarrine al ragù



SECONDI PIATTI

L’umido di carne stracotta di manzo, vitello e salsicce di maiale con patate e lenticchie in zuppa



DESSERT

Il pan di spagna al pistacchio con crema all’amaretto



BEVANDE

Acqua, Vini in abbinamento, Caffè



COSTO 35€ A PERSONA

INFANT 0-3 anni Gratis

BAMBINI 4-10 anni 20€



Per info e prenotazioni



Email: info@seebayhotel.com

Tel: 071.801470