Descrizione evento: The Venetian New Year’s Eve.

Un Capodanno da non perdere al SeePort Hotel! Eleganza e raffinatezza, giochi di colori, sfumature di oro e blu si mescolano nel fascino di uno stile Veneziano per festeggiare con una notte esclusiva l’arrivo del nuovo anno.



MENU



SALA DEL DOGE presso il SeePort Bistrò ore 19.30



L'APERITIVO

Ostriche, Canapè, Pralineria Gourmet Salata

Prestigiose Bollicine italiane

Music Selection by Andrea Giuliani dj

Violin by BlackCat Manouche



CENA DI GALA presso il Ginevra Restaurant

Violin & Guitar by BlackCat Manouche



OVERTURE

Il Cornetto di spuma di Gamberi Rosa affumicati

Bianco di Baccalà mantecato al coriandolo nuvole croccanti e caviale "Giavieri"

Medaglione di Aragosta dorato al nero con coulis di piselli e dressing al melograno



ATTO I

I tre colori del Passatello e gli Scampi flambati

Riso Venere mantecato al pinot bianco con ginepro, sedano brillante e spuma di burrata affumicata



ATTO II

Ricciola al pistacchio con crema bianca di mais quenelle di spinaci e perle di arancia



ATTO III

Pan del doge con cremoso alla nocciola gelato allo zabaione



00.00 Il Brindisi, la lenticchia di Castelluccio ed il cotechino



DALLA CANTINA

Prosecco brut Az. Ager Patris

Metodo Classico extrabrut Az. Umani Ronchi

Brut rosè Az. Buscareto

Riesling"Von Bunten Schiefer" 2018 Az. Prinz

Pinot bianco "Berg" 2017Az. Colterenzio

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva 2015 "Labieno" Az. Colognola

Spumante di moscato "Bianco di Seta" Az. Bervini



A Seguire presso la SALA DEL DOGE SeePort Bistrò

Intrattenimento Musicale a cura di Andrea Giuliani dj

Selezione di pregiati distillati e cioccolati dal mondo

Rocher al cioccolato bianco e tartufo

Dolci della tradizione



150€ a persona

Info e prenotazioni

Tel: 071.9715100

Email: info@seeporthotel.com