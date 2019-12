Descrizione evento: Un evento che questo week end farà impazzire il pubblico marchigiano

Sabato 14 dicembre 2019 dalle ore 00:00 alle 05:00



Markettil party rivelazione della night life italiana sbarca a Civitanova Marche al Donoma Club,punto di riferimento dell’intrattenimento e del divertimento dellaRiviera Adriatica, nelleMarche e inItalia, sabato 14 dicembre 2019 dalle ore 00:00 alle 05:00.

L’evento culto del by night italiano accenderà le vetrine della città marchigiana grazie ad uno show rinnovato, reduce dall’incredibile successo dell’opening party di Napoli.

Un format concepito dall’intuizione dell’art director Gio Setola: “Dopo il successo ottenuto dall’Opening Party di Napoli, siamo più carichi che mai! Faremo divertire il pubblico marchigiano grazie a personaggi e attori che interpreteranno icone e miti della musica pop…e non solo!”

Markett: un nuovo Winter Tour che girerà l’Italia

Un Winter Tuor che è partito da Napoli alla volta di numerose città italiane.

Markettin questa nuova stagione sarà più spettacolare, più esclusivo e più divertente di prima,ma avrà il solito obiettivo: animare i clubbers mettendoli in vetrina e rendendoli assoluti protagonisti del party.

Ad animare la serata sarà, come sempre, musica di qualità impreziosita dall’immancabile vocalist Christian Key.

Lo show che celebra i miti della cultura pop internazionale grazie a musica e sano divertimento aspetta il pubblico marchigiano questo week end al Donoma Club.

Donoma: club punto di riferimento dell’intrattenimento e del divertimento nelle Marche e in Italia

Il Donoma, club della Riviera Adriatica, è nato con l’obiettivo di diventare uno dei punti di riferimento dell’intrattenimento e del divertimento nelle Marche e in Italia.

Il locale, situato in pieno centro a Civitanova Marche, è caratterizzato da un connubio tra tecnologia e arte e si sviluppa su un’ampia superficie suddivisa in tre aree principali denominate: AREA THEATER, AREA LIVING e BLACK BOX.

Il nome non è stato scelto a caso, infatti “Donoma” è una parola che deriva del linguaggio nativo americano, ed il suo significato è: “davanti al sole” simboleggiando la rinascita, l’avvento della luce dopo le tenebre, una nuova luce ad illuminare il mondo della notte.

Quest'area nasce dall'ex complesso del Cinema Adriatico, un luogo dotato di estrema eleganza.

La sua LIVING ROOM è una zona estremamente elegante, impreziosita da toni classici e da un ambiente riservato per tutti i clienti, mentre la zona denominata “THEATER”, rappresenta il cuore pulsante del club.