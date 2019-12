Descrizione evento: Tradizione e creatività, fusione di storie e di stili. La Vigilia di Natale, scegli di vivere un’esperienza del gusto unica con le specialità dello Chef Paolo Antinori. Speciali proposte natalizie in abbinamento con il nostro Menu à la carte. MENU DEGUSTAZIONE NATALIZIO

Christmas Tasting Menu Entree

Spuma di Baccalà e patate dolci Antipasti

Lumachine di mare in porchetta su polenta di mais “8 File” macinata a pietra Primo Piatto

Paccheri “Senatore Cappelli” in salsa di Baccalà al profumo di maggiorana Secondo Piatto

Rana pescatrice in mantello di zucchine e guanciale croccante, salsa al pepe rosa, quenelles di zucca e castagne Dessert

Tartelletta tiepida di agrumi con crema inglese e gelato alla lavanda del Conero.

Panettone artigianale Wine Selection

Brut di Lacrima di Morro d’Alba – Az. Buscareto

Pecorino “Villa Angela” – Az. Velenosi

Moscato Passito “Dorato” – Az. Garofoli Prezzo menu degustazione 55€ Per Info e prenotazioni Tel: 071.9715100 Email: info@seeporthotel.com