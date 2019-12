Descrizione evento: Teatro, Danza e Body Percussion si contaminano per un momento performativo interattivo curato da allievi ed insegnanti del Centro Teatrale Senigalliese per abbattere barriere e sorprendersi di piccole azioni, suoni, oggetti e movimento. Il tutto, per chi vorrà, sarà corredato da un'Apericena made in Rumore - per passare una serata piena di #arte, #cultura, #divertimento e #convivialità!



"Siete stati selvaggi un tempo, non lasciatevi addomesticare" I.Duncan



Prenota il tuo posto al 331.23.64.307 (anche whatsapp)



Contributo Apericena: 15 € (per info: 338.26.68.652)