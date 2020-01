Descrizione evento: Non è il classico presepe vivente.

Vi troverete immersi nella Betlemme dell'anno zero e sarete accompagnati dalle nostre guide alla scoperta delle storie che incontrerete in un percorso lungo 2000 anni. Presso il bellissimo Santuario di Santa Maria Apparente del 1400 a Civitanova Marche. Ingresso libero ad offerta. Prima data il 26 dicembre. Si replica il 6 gennaio.