Descrizione evento: Teatro Invito Presenta:



GIANGATTO E LA STREGA GIUSEPPINA



Filastrocche in rima sulle streghe e le loro magie che dimostrano ai bambini che non c’e? niente di cui aver paura!



INGRESSO SPETTACOLI

- Intero Adulti € 8,00

- Ridotto Soci Coop Alleanza 3.0. € 7,00 (Lo sconto verrà applicato solamente al possessore della tessera nominativa).

- Ridotto Ragazzi ( 3-14 anni) € 6,00

- Ridotto Bambini sotto i 3 anni € 0,50



INFO E BIGLIETTERIA

Biglietti in vendita un'ora prima presso il teatro in cui avrà luogo lo spettacolo.

Info e Prenotazioni Atgtp Cell. 334 1684688 dal lun a ven 9.00-13.00



Servizi prevendita

• Vendita online www.vivaticket.it

• Call center 071 2133600