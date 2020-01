Descrizione evento: Il 6 gennaio 2020, come da tradizione, torna la La Rassegna della Pasquella a Montecarotto (AN), ormai “storica” manifestazione, la prima del genere nelle Marche, fondata sul recupero e sulla rivitalizzazione di una delle testimonianze vive della cultura popolare, legata ai rituali di questua del solstizio d’inverno ed alle sue forme di propiziazione legate a credenze pre-cristiane ed antichi riti di fertilità.

La Pasquella di Montecarotto è fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale di Montecarotto e, ormai da 36 anni, curata dal Centro Tradizioni Popolari e dal Gruppo “La Macina”. La Pasquella è quindi Canto popolare, è festeggiare l’inizio dell’anno con i gruppi folkloristici che fanno rivivere il borgo e le campagne di ritmi e parole tradizionali ma sempre vive, che riportano residenti e visitatori indietro di decenni alla riscoperta del passato, del territorio e dei suoi tesori. Nel pomeriggio, nel Teatro Comunale la rassegna continua, Coordinata e accompagnata da “La Macina”, mentre i gruppi di cantori vengono radunati in piazza e il pomeriggio prosegue con i canti, castagne e vin brulé a cura della Pro Loco.

Questo momento comunitario e “libero” dei pasquellari darà modo al pubblico di poterli ascoltare nelle condizioni ideali, dal vivo, senza l’ausilio di nessuna amplificazione, in un’atmosfera molto serena, divertente e coinvolgente di festa e di musica di strada.

Anche quest’anno è indetto il CONCORSO FOTOGRAFICO A PREMI, aperto a tutti appassionati e fotoamatori. Il concorso è destinato a ritrarre il fascino e la spontaneità della manifestazione, ma anche a fornire materiale per mostre e per i manifesti delle edizioni successive. Per tutte le informazioni è possibile trovare il bando pubblicato sul sito del Comune di Montecarotto >>> http://www.comune.montecarotto.an.it/c04…/…/mostra_news.php… o chiamare 073189131 (int 2).