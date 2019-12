Descrizione evento: Qua bisogna smaltire, lasciarsi alle spalle gli stravizi delle feste e fare un bel falo' di calorie... E allora ecco un sostanzioso trekking con tanta roba dentro: siamo nel Parco Nazionale dei Sibillini e muoviamo dall'altopiano di Campolungo di Amandola con vista super panoramica su tutto il fondovalle fino all' Adriatico (se non c'e' foschia e le diottrie ci assistono si vede anche la Croazia) poi faccia a faccia con Balzo Rosso la scenografica e mastodontica parete rocciosa, poi vai con la vista sulle vette innevate del Monte Sibilla e Priora, Monti della Laga e Gran Sasso d'Italia, poi affaccio inedito e moooolto mozzafiato sul Santuario dell'Ambro, poi se abbiamo ancora voglia di camminare facciamo un salto nella bella faggeta di Valle Caprina e...con un po' di fortuna vuoi vedere che becchiamo anche i caprioli e l'aquila ? Finale: ci facciamo gli auguri per il 2020 con un bel brindisi in rifugio (con possibilità di farsi servire anche pranzo o merenda). Si vero poi ci aspettano altri stravizi, ma possiamo fare sempre un altro trekking no?!



Difficoltà escursione T/E (turistica/escursionistica) – camminata 4 ore e mezza circa (soste comprese), dislivello 200 m, lunghezza 10 km



E' richiesta abitudine al cammino.

Età minima 12 anni.



Materiali e abbigliamento: zaino, scarponi da trekking impermeabili, giacca a vento o k-way, pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, guanti e cappello, ghette impermeabili, acqua 1 lt, pranzo al sacco. Cambio asciutto da lasciare in auto.

___________________________________________________



Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni:

Alessandro 3285943956

(anche sms e WhatsApp)



Ritrovo:

ore 8,00 parcheggio Bar Hotel Caprice, Marina di Altidona (FM)

(link google maps https://goo.gl/maps/QDDVe7JLSf42)



ore 9,00 Piazzale Fratini, Amandola (FM)

(link google maps https://goo.gl/maps/f6LN3hTwPtza2N46A)



Da Amandola ultimo spostamento in auto per il rifugio Città di Amandola a Campolungo di circa 13 km



Quota 15 €



La quota comprende:

Guida escursionistica (certificata Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) al seguito

Assicurazione RCT



La quota non comprende:

Eventuali consumazioni in rifugio

Quanto non scritto in “la quota comprende”

___________________________________________________



Spostamenti: su mezzi propri. Si raccomandano gomme termiche o catene da neve.

Fine attività: h 15,00 circa

Numero minimo totale, 10 partecipanti.

Escursione annullata se non verrà raggiunto il numero minimo partecipanti o se le condizioni atmosferiche non permettono lo svolgimento in piena sicurezza. Sarete comunque avvertiti tramite messaggio.

Il programma è soggetto a variazione a discrezione della guida.